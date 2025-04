Meyer Burger führt Kurzarbeit in Solarzellenwerk in Thalheim ein

Keystone-SDA

Der Solarmodulhersteller Meyer Burger reagiert auf Materialengpässe und führt ab 1. Mai 2025 Kurzarbeit in seinem deutschen Solarzellenwerk in Thalheim ein. Von der Massnahme, die rund 300 Mitarbeitende betrifft, verspricht sich die Firma kurzfristig Einsparungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Meyer Burger spricht in einer Mitteilung vom Mittwoch von «vorübergehenden» Materialengpässen in der Produktion. Die Massnahme sei in Absprache mit dem Betriebsrat verfügt worden.

Die Engpässe hätten auch zu einer Anpassung der Produktionsabläufe am US-Standort Goodyear geführt, erklärte Meyer Burger weiter. Dort werden die Solarzellen aus Thalheim zu Solarmodulen verarbeitet. Zusätzlich seien auch in Goodyear Anpassungen des Personalbestands zur Kostenreduktion in Vorbereitung.