Mick-Jagger-Tochter Georgia May ist zum ersten Mal Mutter

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Georgia May Jagger, Tochter von Rockgott Mick Jagger, ist zum ersten Mal Mutter geworden. «Unser Sohn Dean Lee Jagger Sedlick wurde am 30. September geboren. Wir sind so verliebt und glücklich und können nicht aufhören, ihn anzustarren», schrieb die 32-Jährige auf Instagram. Dazu postete sie mehrere Polaroid-Fotos mit ihrem Nachwuchs. Auch ihre Mutter, das US-Model Jerry Hall (68), ist auf einem der Bilder zu sehen.

Jagger hatte ihre Schwangerschaft im Juni ihren Fans auf Instagram mitgeteilt. «Geduldiges Warten auf unseren neuen besten Freund», schrieb das Model. Georgia May Jagger ist eines der vier gemeinsamen Kinder von Mick Jagger und Jerry Hall. Rocklegende Mick Jagger ist bereits mehrfacher Grossvater und auch Uropa.