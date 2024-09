Migros schliesst Webshops von Tochterfirmen

(Keystone-SDA) Der Grossumbau der Migros trifft auch die Webshops von Tochterfirmen. Der Onlineshop von Café Royal werde am 25. September geschlossen, erklärte der «orange Riese» am Dienstag auf Anfrage zu einem entsprechenden Artikel des «Blick».

Das gesamte Café-Royal-Sortiment bleibe jedoch online auf Migros.ch und bei Galaxus sowie in den Migros-Filialen erhältlich. «Der Webshop von CoffeeB.com wird nicht geschlossen», hiess es weiter.

Zudem naht das Aus des Onlineshops des Sporthändlers SportX, der rund die Hälfte seiner Filialen an den Konkurrenten Ochsner Sport veräussert hat. «Der SportX-Online-Shop wird spätestens per Ende Februar 2025 eingestellt, parallel zur Schliessung der SportX-Filialen», teilte eine Migros-Sprecherin auf Anfrage mit.

Die an den Velohersteller Thömus verkaufte Bike World wird nach der Übernahme im März 2025 ihren Onlineshop unter dem Namen «Thömus-Bike-World» fortführen.

Bereits geschlossen wurde der Onlineshop des Elektronikhändlers Melectronics, der 20 von 37 Läden an Media Markt verkauft hat. Die restlichen 17 Filialen wurden oder werden dicht gemacht.

Ebenfalls veräussern will die Migros ihre Reisetochter Hotelplan, das Einrichtungshaus Micasa, die Do it + Garden Geschäfte sowie die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle. Der Detailhändler hatte im letzten Februar zudem den Abbau von bis zu 1500 der insgesamt rund 100’000 Stellen angekündigt.