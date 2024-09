Model Tamy Glauser träumt von den Olympischen Spielen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Schweizer Model Tamy Glauser lässt sich von ihren 39 Jahren nicht entmutigen. Die ehemalige Spitzensportlerin träumt gross und will an den Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles teilnehmen.

Olympia-Luft hätte die Bernerin bereits in ihrer Jugend schnuppern können. «Ich sollte im Jahr 2000 für die Schweiz an den Olympischen Spielen in Sydney über 400 Meter Freistil an den Start gehen», sagte Glauser in der Mittwochsausgabe vom «Blick».

Sie trainierte damals bis zu achtmal pro Woche und war Mitglied des Schweizer Nationalteams. Mit 14 Jahren hatte sie genug. Sie wollte die Welt sehen. Ende 20 etablierte sie sich als internationales Model und zog ihre Bahnen auf Laufstegen statt im Wasser.

Laster abgelegt

Schwimmen war nicht mehr Teil ihres Lebens, bis sie an der «Seeüberquerung» in Zürich teilnahm. Sie gewann die Goldmedaille und die Freude am Sport zurück. Mittlerweile schwimme sie drei- bis viermal pro Woche, gab Alkohol und das Rauchen auf.

«Ich fühle mich mit 39 genauso fit wie in meiner Teenagerzeit», sagte sie und fügte ihr Ziel an: «Ich will an die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.» Von Zweiflern lässt sie sich anspornen. «Wenn mir jemand sagt, das kannst du nicht, dann schaffe ich es erst recht.»