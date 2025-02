Monnerat leitet künftig Bundesamt für Lebensmittelsicherheit

Keystone-SDA

Der Bundesrat hat Laurent Monnerat zum neuen Direktor des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ernannt. Monnerat tritt am 1. August 2025 die Nachfolge von Hans Wyss an, der das Amt seit 2003 leitet und dann in den Ruhestand tritt.

(Keystone-SDA) Der neue BLV-Leiter ist derzeit Kantonstierarzt und Chef der Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kantons Jura, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Als Kantonstierarzt stehe er regelmässig im Austausch mit dem BLV, sagte Monnerat vor den Medien. Er wisse daher, dass er eine starke und engagierte Organisation leiten werde.

Während zehn Jahren, von 2012 bis 2022, war Monnerat als Direktor, Vizepräsident und in anderen internationalen Leitungsfunktionen für verschiedene Pharmaunternehmen und im Bereich Tiergesundheit in Europa tätig.

«Ich habe sehr viele internationale Erfahrungen mit Seuchen gesammelt und diese Erfahrung wird auch für uns in der Schweiz nützlich sein», sagte der Jurassier. «Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit sind sehr vernetzt und die internationale Zusammenarbeit wird immer wichtiger».

Der 53-Jährige besitzt ein eidgenössisches Diplom in Veterinärmedizin der Universität Bern und ein Lizentiat in Wirtschaft und Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen. Seinen Doktortitel in Veterinärmedizin erlangte Monnerat auf dem Gebiet der Bakteriengenetik.

Für einen Lacher an Monnerats Vorstellung sorgte die Frage, ob sich Monnerat und die aus dem Jura stammende Schweizer Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider bereits kennen würden. «Wir kennen uns nicht. Der Kanton Jura ist gross und hat viele Talente», sagte die Bundesrätin.

Die Herkunft habe bei der Besetzung des Postens keine Rolle gespielt, lediglich die Kompetenzen und Expertise Monnerats. «Ich bin aber zufrieden, dass er Romand ist», sagte Baume-Schneider mit einem Lächeln.