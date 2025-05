Mottbrand in der Kehrichtverwertungsanlage Winterthur

Keystone-SDA

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Kehrichtverwertungsanlage in Winterthur zu einem Mottbrand gekommen. Die Feuerwehr brachte den Brand in einem aufwändigen Einsatz unter Kontrolle und löschte ihn. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der automatische Brandalarm ging gegen 4.30 Uhr los, wie das Stadtwerk, die Stadtpolizei sowie Schutz & Intervention Winterthur mitteilten. Das Feuer war in einem rund zehn Meter hohen Abfallberg im Abfallbunker ausgebrochen. Eine Dritteinwirkung schlossen die Behörden am Abend aus.

Dank der Sprinkleranlage und der Feuerwehr war der Mottbrand rasch unter Kontrolle. Da der Brandherd aber tief im Abfallberg lag, musste ihn die Feuerwehr mit Löschlanzen und Bohrungen zur gezielten Einspritzung eines Schaum-Wassergemischs angehen.

Ausserdem trugen die Einsatzkräfte den Abfallberg ab und führten ihn dem Verbrennungsofen der Anlage zu. Dadurch gelangten sie an den Brandherd. Am Abend stand noch eine Brandwache im Einsatz.

Trotz der starken Rauchentwicklung bestand für Anwohnerinnen und Anwohner nie eine Gefahr, hiess es in der Mitteilung weiter. Der Betrieb der Anlage lief trotz Brand grösstenteils weiter. Die Kehrichtannahme was am Samstagmorgen jedoch geschlossen.