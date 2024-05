Musiker Bastian Baker wird Unicef-Botschafter

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Schweizer Musiker Bastian Baker ist neuer Botschafter für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef). Er ist der erste Botschafter aus der Westschweiz für Unicef Schweiz und Liechtenstein, wie die Organisation am Samstag mitteilte.

Bastian Baker wolle seine Bekanntheit nutzen, um diejenigen zu unterstützen, die Hilfe am dringendsten brauchten, wurde der Musiker in der Mitteilung zitiert. Er wolle eine Welt mitgestalten, in der jedes Kind die Chance habe, sein volles Potenzial zu entfalten.

Neben Bastian Baker setzen sich laut dem Hilfswerk auch Stefanie Heinzmann, Tina Weirather, Anatole Taubman und Kurt Aeschbacher als prominente Schweizer Persönlichkeiten für die Rechte von Kindern ein.

Der Lausanner Singer-Songwriter verkaufte über eine Million Alben und trat in 50 Ländern auf. Für sein Schaffen erhielt Bastian Baker bisher sieben Swiss Music Awards, drei Prix Walo und den MTV Europe Music Award, wie es weiter hiess.