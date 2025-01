Musk kündigt Robotaxi-Service von Tesla in Texas im Juni an

Keystone-SDA

Tesla-Chef Elon Musk hat den Start eines Robotaxi-Angebots des Elektroauto-Herstellers in der US-Stadt Austin in Aussicht gestellt. Bis Jahresende sei auch die Einführung in Kalifornien und mehreren anderen Regionen in den USA geplant, sagte er.

(Keystone-SDA) Im kommenden Jahr solle dann ganz Nordamerika folgen sowie «die meisten Länder» international, kündigte er nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen an.

Musk verspricht schon lange, dass alle Teslas autonom fahren werden. Bisher braucht allerdings auch die fortgeschrittene Version von Teslas «Autopilot»-System menschliche Aufsicht. Die Google-Schwesterfirma Waymo bietet unterdessen Robotaxi-Dienste ohne Menschen am Steuer in mehreren US-Städten an.

Anders als ein Grossteil der Branche beharrt Musk darauf, dass autonomes Fahren nur mit Kameras möglich ist – ohne die teureren Laser-Radare, auf die unter anderem Waymo setzt. Funktioniert das, hätte Tesla einen enormen Kostenvorteil. Doch Experten befürchten Abschläge bei der Sicherheit.