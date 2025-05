Nach Schussabgaben und Drohungen in Brugg AG drei Männer verhaftet

Keystone-SDA

Nach Schüssen, Drohungen und einem Autounfall am vergangenen Wochenende in Brugg AG befinden sich drei Männer in Untersuchungshaft: Alle Vorfälle stehen im Zusammenhang mit einer gewaltsam ausgetragenen Fehde.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Konflikte zwischen zwei Personengruppen dauern schon länger an: Trotz bereits laufender Verfahren und früherer Eskalationen hätten die Beteiligten ihre Auseinandersetzungen am vergangenen Wochenende fortgesetzt, teilte die Aargauer Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Am Samstag hatten zwei Personen kurz vor 14.00 Uhr aus einem Auto heraus Schüsse auf ein anderes abgegeben. Sie verletzten dabei einen 31-jährigen Mann. Kurz darauf kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Später soll ein 35-jähriger Kosovare in einem Café Drohungen ausgesprochen haben.

Dieser Mann sowie die beiden mutmasslichen Schützen befinden sich nun in Untersuchungshaft, wie die Oberstaatsanwaltschaft mitteilt. Die Vorfälle werden untersucht.