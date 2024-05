Nackter Mann tötet in Männedorf Frau in Park

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) In Männedorf ZH hat am Dienstagabend ein nackter, herumschreiender Mann eine Joggerin in einem Park getötet. Trotz Reanimation sei die Frau vor Ort an ihren Verletzungen gestorben. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer.

Das Opfer sei noch nicht identifiziert, teilte die Zürcher Kantonspolizei am Mittwoch mit. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Der Verhaftete wird nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität übergeben