Nemo auf Wohnungssuche in Paris

Keystone-SDA

Das Schweizer Musiktalent Nemo ist auf Wohnungssuche in der französischen Hauptstadt Paris, wie die "Schweizer Illustrierte" schreibt. Vor dem Zügeln ist aber zunächst eine Europatournee mit 18 Konzerten geplant.

(Keystone-SDA) Eines dieser Konzerte wird in Zürich stattfinden. Aber auch am Openair St. Gallen und am Stars in Town in Schaffhausen wird Nemo auftreten.

In der neusten Instagram-Story von Nemo heisst es übersetzt: «Ich heisse Nemo und ich will nach Paris zügeln. Wenn du Tipps hast, um eine Wohnung zu finden, lass es mich wissen.» Erst im letzten Jahr ist Nemo von Berlin nach London gezügelt, wo das Schweizer Musiktalent an einem Album gearbeitet hat.