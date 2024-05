Nemo bringt die Schweiz in den ESC-Final

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Bieler Musiktalent Nemo hat es in das Finale des Eurovision Song Contest 2024 im schwedischen Malmö geschafft. Mit dem Song “The Code” überzeugte Nemo am Donnerstagabend am zweiten Halbfinale des Musikwettbewerbs.

Nemo trat gegen 15 weitere Acts an, zehn sind weitergekommen. Darunter die Niederlande mit Joost Kleins “Europapa”, Österreich mit Kaleens “We Will Rave” sowie Israel mit Eden Golans “Hurricane”.

Der Song “The Code” des 24-jährigen, nonbinären Musiktalents Nemo handelt von der Reise, die mit der Realisation begann, weder ein Mann noch eine Frau zu sein. Musikalisch reicht “The Code” von Rap über Drum ‘n’ Bass bis hin zur Oper.

Am Samstag findet das Finale des Musikwettbewerbs statt. 26 Länder treten an. In der Favoritenrolle sind nebst Nemo auch der Kroate Baby Lasagna oder das Ukrainische Duo Alyona Alyona & Jerry Heil, die sich bereits im ersten Halbfinale am Dienstag qualifiziert hatte.