Nepalesin besteigt Mount Everest in Rekordzeit

(Keystone-SDA) Die nepalesische Bergführerin und -retterin Phunjo Jhangmu Lama hat den Mount Everest in lediglich 14 Stunden und 31 Minuten bestiegen. Damit habe sie einen bisherigen Frauen-Rekord am höchsten Berg der Welt geknackt, sagte ein nepalesischer Behördenmitarbeiter im Everest-Basislager der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Bislang hielt Ada Tsang Yin-hung aus Hongkong den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für den schnellsten Everest-Aufstieg einer Bergsteigerin von der nepalesischen Seite. Tsang habe demnach für ihren Aufstieg vor drei Jahren 25 Stunden und 50 Minuten gebracht.

Lama habe ihren Aufstieg am Mittwochnachmittag um 15.52 Uhr (Ortszeit) begonnen und sei am Donnerstagmorgen um 6.23 Uhr auf der 8849 Meter hohen Spitze angekommen, sagte der Behördenmitarbeiter. Sie hatte sich laut dem Guinness-Buch im Jahr 2018 vor Tsang bereits einen Eintrag zur schnellsten Everest-Besteigung geholt – damals noch mit 39 Stunden und 6 Minuten. Der schnellste Aufstieg eines Bergsteigers ist demnach dem nepalesischen Bergführer Lakpa Gelu Sherpa im Jahr 2003 gelungen – er habe 10 Stunden und 56 Minuten dafür gebraucht.