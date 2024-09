Netanjahu reist zur UN-Vollversammlung in die USA

(Keystone-SDA) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reist auch in diesem Jahr zur UN-Vollversammlung nach New York. Die Ankunft dort sei am 24. September geplant, der Rückflug nach Israel vier Tage später, teilte Netanjahus Büro mit. Netanjahu hat bereits mehrfach vor der UN-Vollversammlung gesprochen, zuletzt im vergangenen Jahr. In diesem Jahr wird seine Reise vom Gaza-Krieg überschattet.

In dem Gremium mit 193 Mitgliedsstaaten gibt es eine stabile Mehrheit von Staaten, die Israel kritisch gegenüberstehen und den Palästinensern wohlgesonnen sind. Im Mai war in der US-Ostküstenmetropole in der UN-Vollversammlung mit überwältigender Mehrheit eine Resolution angenommen worden, die dem Beobachterstaat Palästina eine deutlich erweiterte Teilnahme an Sitzungen einräumt – wenn auch kein reguläres Stimmrecht.