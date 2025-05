Neuansiedlung der Kantonsverwaltung im Berner Jura kommt voran

Keystone-SDA

Nun ist klar, wo künftig welche kantonale Verwaltungsstelle im Berner Jura angesiedelt wird. Das teilte der Kanton Bern am Dienstag mit. Die Bauarbeiten an den Gebäuden und den Provisorien kämen planmässig voran, hiess es an einem Point de presse in Tavannes.

(Keystone-SDA) Planung und Budgets nähmen Gestalt an, um die gestaffelten Umzüge zum Jahreswechsel zu ermöglichen. Diese werden nötig, weil Moutier Anfang 2026 bekanntlich zum Kanton Jura wechselt.

Das Projekt Avenir Berne Romande ist seit Jahren im Gang, mit einigen Wendungen. Zuletzt beerdigte der Grosse Rat die Pläne für ein neues Justiz- und Polizeizentrum in Reconvilier. Stattdessen beschloss er, die Justiz- und Polizeidienste im zukünftigen Verwaltungszentrum in Tavannes zu integrieren.

Diese Entscheidung veranlasste den Kanton, die Nutzungspläne für das ehemalige Fabrikgebäude in Tavannes zu überarbeiten. Die dortigen Umbauarbeiten kommen laut Kanton planmässig voran. Nach dem Kauf hatte sich herausgestellt, dass das Gebäude in schlechtem Zustand war. Aufgrund der Mängel war es vorübergehend sogar gesperrt.

200 Mitarbeitende ab 2028

Zurzeit wird das Gebäude entkernt: Zwischenwände und Inneneinrichtungen werden entfernt. Der Totalunternehmer plant drei Jahre für den Umbau. Arbeiten werden hier ab 2028 etwa 200 Mitarbeitende – von der Steuerverwaltung über das Amt für Denkmalpflege bis hin zum Regionalgericht und zum Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum.

Bis zum Abschluss der Arbeiten werden einige Verwaltungseinheiten anderswo untergebracht. Die Provisorien befinden sich in Sonceboz-Sombeval, Biel und Reconvilier.

Bauarbeiten sind zurzeit auch in Loveresse im Gang. Die Mobile Polizei des Berner Juras soll gegen Ende Jahr an diesem strategisch geeigneten Ort einziehen. An der Salzhausstrasse in Biel steht zudem ein Umbau an, damit dort im Sommer 2026 der Bereich Handwerk des Berufsbildungszentrums Ceff einziehen kann.