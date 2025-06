Neuer Neuenburger Ständerat und neue Neuenburger Nationalrätin

Keystone-SDA

Neuenburg hat einen neuen Ständerat und eine neue Nationalrätin. Der Grüne Nationalrat Fabien Fivaz ist für die in den Neuenburger Kantonsregierung gewählte Céline Vara (Grüne) in den Ständerat nachgerückt. Fivaz' Sitz im Nationalrat hat Clarence Chollet übernommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das erste Sesselrücken gab es am Montagnachmittag im Nationalrat. Die 40-jährige Umweltnaturwissenschaftlerin Clarence Chollet rutscht für Fabien Fivaz nach. Am Anfang der Sommersession legte sie in der grossen Kammer ihr Amtsgelübde ab. Sie war Mitglied des Neuenburger Kantonsparlaments, das sie 2022/2023 präsidierte.

Der 47-jährige Fabien Fivaz wechselte nach dem Rücktritt von Céline Vara in den Ständerat und legte am Montag in der kleinen Kammer sein Amtsgelübde ab. Im Nationalrat war er Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission, der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie der Legislaturplanungskommission.

Céline Vara (Grüne) wurde im vergangenen März in die Neuenburger Kantonsregierung, den Staatsrat, gewählt. Ihr neues Amt trat sie in der vergangenen Woche an; praktisch gleichzeitig trat sie aus dem Ständerat zurück. Weil der Kanton Neuenburg seine Ständevertretung im Proporzwahlrecht bestimmt, konnte Fivaz für Vara nachrücken.