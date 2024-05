Neun Verletzte nach Kollision von Auto mit Linienbus in Aristau AG

(Keystone-SDA) Bei der Kollision eines Personenwagens mit einem Postauto in Aristau AG sind am Montagmorgen neun Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 67-jähriger Automobilist fuhr auf einer Ausserortsstrecke in das entgegenkommende Postauto, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer sei mit schweren Verletzuneng im Rettungshelikopter in ein Spital geflogen worden, sagte Adrian Bieri, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber dem Regionalsender Tele M1. Die Busfahrerin sei mit mittelschwere Verletzungen mit einer Ambulanz ins Spital gebracht worden.

Sieben Personen im Postauto wurden ebenfalls verletzt, wie Bieri sagte. Die Bremgartenstrasse zwischen Rottenschwil und Aristau war vorübergehend gesperrt.