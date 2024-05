NHL-Star Kevin Fiala im Baby-Glück

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer NHL-Star Kevin Fiala ist zum ersten Mal Vater geworden. Zusammen mit seiner Frau Jessica freut er sich über seine neugeborene Tochter Maise-Mae. “Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben!”, schrieb der Eishockeyspieler unter einem Instagram-Post.

Das Foto zeigte die frischgebackenen Eltern im Spital mit ihrem Nachwuchs. “Ich könnte nicht glücklicher sein, dass du die Mutter meiner Tochter bist! Jessica, du bist die Beste!”, schrieb der 27-jährige Ostschweizer. Das Paar, welches seit zwei Jahren verheiratet ist, lernte sich in Jessicas Heimatland Schweden kennen, wie die Schweizer Illustrierte am Montag schrieb.

Aufgrund der Geburt seiner Tochter verzögert sich Fialas Teilnahme an der laufenden Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien. Gemäss SRF soll Fiala am Montag in Prag eintreffen und für das vierte Gruppenspiel gegen Grossbritannien am Mittwoch zur Verfügung stehen.

Fiala startete seine Karriere bei den ZSC Lions, ehe er in Schweden für die Malmö Redhawks und HV 71 Jönköping auflief. Seit 2015 spielt der Schweizer mit tschechischen Wurzeln in der NHL, wo er seit 2022 für die Los Angeles Kings aufläuft. Zuvor stand er auch bei den Nashville Predators und den Minnesota Wild unter Vertrag.