Niederlande: Hunderte Festnahmen nach Demonstration von Klimaschützern

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die niederländische Polizei hat eine Protestaktion von Klimaschützern aufgelöst. Rund 350 Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte die Polizei in Den Haag mit. Die Klimaschützer hatten mehrere Stunden lang eine Autobahn in der Nähe des Parlaments in Den Haag blockiert. Sie protestierten gegen Subventionen für fossile Energien.

Die Autobahn war bereits zuvor für den Verkehr gesperrt worden. Die Polizei hatte zunächst stundenlang nicht eingegriffen, weil sie am selben Tag gestreikt hatte. Erst am frühen Abend beendeten die Beamten die Aktion. Dutzende Demonstranten wurden weggetragen. Die festgenommenen Menschen sind nach Angaben der Polizei wieder auf freiem Fuss.

Die Protestbewegung XR (Extinction Rebellion) demonstriert seit Monaten immer wieder auf dieser Autobahn.