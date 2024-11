November-Schneerekorde dank Tief «Caetano»

Keystone-SDA

Die starken Schneefälle haben an verschiedenen Orten in der Deutschschweiz zu einer Rekordschneedecke für November geführt. In Luzern wurden 42 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Glarus 36 und in Zürich und Basel je 28 Zentimeter.

(Keystone-SDA) All dies seien Novemberrekorde für die betroffenen Orte, teilte Meteoschweiz am Freitag mit. Gleich viel oder noch mehr Schnee – wenn auch nicht rekordmässig viel – gab es in Engelberg OW mit 42 Zentimetern, in Andermatt UR mit 45 Zentimetern und in Bosco Gurin im nordwestlichen Tessin mit 58 Zentimetern. Auch in Locarno TI schneite es: Am Freitagmorgen ergab die Messung dort 15 Zentimeter.

Verantwortlich für die starken Schneefälle am Donnerstagnachmittag und in der Nacht auf Freitag war das Tief «Caetano». Dieses zog genau über die Schweiz, wie Meteoschweiz weiter erklärte. Mit dem Durchgang des Tiefs gab es besonders auf den Bergen auch stürmischen Wind. Der Maximalwert wurde auf dem Jungfraujoch registriert, mit einer Windgeschwindigkeit von 198 Kilometern pro Stunde.