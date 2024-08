Olympia-Gold-Gewinnerin Chiara Leone stand gerne im Tor

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Olympia-Gold-Gewinnerin Chiara Leone hat mit dem Sieg im Luftgewehrschiessen ihrer 90-jährigen Nonna in Italien das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht. “Ihre Freude zu sehen, war unglaublich schön”, sagte die 26-Jährige der “Schweizer Illustrierten”.

Die italienischen Wurzeln hat Leone von ihrem Vater. Wegen ihm habe sie auch im zarten Alter von acht Jahren den Schiesssport entdeckt, schrieb die Zeitschrift in ihrer neuesten Ausgabe. Daneben habe sie Fussball gespielt. “Auf dem Pausenplatz stand ich immer im Tor, weil ich keine Angst vor dem Ball hatte.”

Auf ihrem Weg an die Spitze des Schiesssports brach sie ihr Lebensmitteltechnologie-Studium ab, wie es weiter hiess. Trotz des Interesses für Lebensmittel gebe der Kühlschrank ihrer Wohngemeinschaft nicht viel her, so Leone. “Wir lassen uns das Essen oft kommen”, am liebsten seien ihnen thailändische Speisen. “Mit dem Typen vom Lieferservice sind wir fast per Du.”