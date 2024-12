Openair St. Gallen gibt erste Acts bekannt

Keystone-SDA

Das Openair St. Gallen hat am Dienstagabend erste Auftritte für die Ausgabe des Festivals im nächsten Jahr bekanntgegeben. Unter anderem werden Kings of Leon, AnnenMayKantereit und Ski Aggu im Sittertobel auftreten.

(Keystone-SDA) Die US-Band Kings of Leon werde nach mehr als zehn Jahren ans Festival zurückkehren, schrieben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Auch die deutsche Band AnnenMayKantereit werde am Festival 2025 ein exklusives Konzert in der Schweiz geben.

Ein Heimspiel wird Joya Marleen haben. Die Anreise für die Appenzeller Songwriterin Riana und die Bündner Rapperin Gigi wird ebenfalls nicht weit sein. Der Zürcher Sänger Faber und das Bieler Gesangstalent Nemo stehen auch auf dem Programm.

Die Headliner des Festivals kommen vor allem aus Deutschland, so etwa Ski Aggu, der Berliner Rapper Pashanim oder das Techno-Duo Brutalismus 3000, das ebenfalls aus der deutschen Hauptstadt stammt. Ebenfalls aus Berlin, aber mit einem anderen Musikstil im Gepäck, reisen die Punkrocker Beatsteaks an.

Das Festival findet vom 26. bis 29. Juni 2025 statt. Die Veranstalter wollen bis Ende Februar 2025 weitere Auftritte kommunizieren. Insgesamt sollen über 70 Acts auf dem Programm stehen. Der Vorverkauf für Tickets des Festivals beginnt am kommenden Freitag.