Orascom-Aktien dürften bereits im Mai 2025 dekotiert werden

Keystone-SDA

Die Aktien der Orascom Development Holding dürften schon sehr bald von der Schweizer Börse SIX verschwinden. Die Familie Sawiris hält nach Rückkaufangebot seit März bekanntlich über 97 Prozent am Unternehmen.

(Keystone-SDA) Nun muss nur noch die Generalversammlung dem Antrag zur Dekotierung zustimmen, was angesichts der Mehrheitsverhältnisse allerdings nur eine Formsache ist. Die GV findet am 8. Mai virtuell statt. Werde der Antrag genehmigt, so erfolge die Dekotierung voraussichtlich noch im gleichen Monat, heisst es in der Einladung dazu.

Die Sawiris-Familie hatte im vergangenen Dezember via LPSO Holding ein Rückkaufangebot für alle damals ausstehenden Orascom-Aktien zu 5,60 Franken in bar angekündigt, das dann vom 9. Januar bis 5. Februar durchgeführt bzw. am 11. März 2025 vollzogen wurde. Seither hält die Sawiris-Familie 97,3 Prozent, davor hatte sie allerdings bereits eine Mehrheit von 78 Prozent gehabt.

Die Orascom-Aktien waren 2008 zu einem Kurs von 152 Franken je Aktie an die Schweizer Börse gekommen. Das Unternehmen ist hierzulande vor allem für das Projekt «Andermatt Swiss Alps» im Kanton Uri bzw. das Luxus-Hotel Chedi in Andermatt bekannt. Heute ist die Mehrheit an «Andermatt Swiss Alps» im Privatbesitz von Samih Sawiris, 49 Prozent gehören noch der Orascom DH.