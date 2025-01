Palästinenser: Zweijährige durch israelische Schüsse getötet

Keystone-SDA

Ein zwei Jahre altes Kind ist nach palästinensischen Angaben bei einem israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland durch Schüsse des Militärs getötet worden.

(Keystone-SDA) Das Mädchen sei am Kopf getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Sie sei schliesslich am Abend in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, in einem Ort nahe Dschenin eine Razzia ausgeführt zu haben. Militante hätten sich dort in einem Haus verschanzt, israelische Soldaten auf sie geschossen. Die Armee prüft demnach Berichte, wonach «unbeteiligte Zivilisten durch die Schüsse verletzt wurden».

Palästinensischen Berichten zufolge kam es bei dem Armeeeinsatz zu Zusammenstössen mit Palästinensern. Israelische Soldaten hätten auch mehrere Personen festgenommen.

Israels Militär weiter in Dschenin im Einsatz

Der israelische Armeeeinsatz in der Gegend von Dschenin im nördlichen Westjordanland dauert palästinensischen Angaben zufolge inzwischen den fünften Tag in Folge an. Dabei wurden laut Wafa bislang 15 Menschen getötet. Es ist der umfangreichste Einsatz seit langem in der Stadt, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt.

Die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten 833 Palästinenser getötet. Zugleich gibt es verstärkt Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen palästinensische Zivilisten.