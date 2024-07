Paléo Festival in Nyon bereit für Besucheransturm

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Paléo in Nyon, mit rund 250’000 erwarteten Besuchern eines der grössten Schweizer Festivals, öffnet am Dienstag seine Tore. Über 250 Konzerte und Shows werden an der 47. Ausgabe des Festivals geboten.

Festival-Chef Daniel Rossellat freute sich er an einer Medienkonferenz am Montag über das vorausgesagte gute Sommerwetter für die kommende Woche. Dabei hatte am 9. Juni alles schlecht begonnen, als kurz vor Beginn der Aufbauarbeiten der Fluss Asse über die Ufer trat und mehrere Gebäude des Festivals überschwemmte.

Seit der Programmankündigung Mitte März gab es keine Absagen. Es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein, von Weltstars (Patti Smith, Sean Paul, Nile Rodgers, Burna Boy) über Stars des französischen Chansons (Véronique Sanson, Calogero, Zaho de Sagazan) bis hin zu Grössen des Rap (Booba, IAM), des Techno (Paul Kalkbrenner) oder des Pop (Mika, Sam Smith).

Die über 200’000 Tickets waren am 20. März innerhalb von 21 Minuten ausverkauft. Ein absoluter Rekord.