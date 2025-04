Papierkunst und Felszeichnungen: Therese Weber in der Galerie Stans

Keystone-SDA

Die Galerie Stans zeigt bis am 25. Mai Werke der in Arlesheim BL und Hergiswil NW arbeitenden Künstlerin Therese Weber. Sie gehört zu den wichtigsten Vertreterinnen der "Art in Paper" in Europa.

(Keystone-SDA) «Pulpe – Pigmente – Petroglyphen» heisst die neue Ausstellung in der Galerie Stans, die am Samstag eröffnet wurde. Weber gebe damit zum ersten Mal in der Zentralschweiz Einblick in ihr umfassendes Werk, teilte die Galerie zur Vernissage mit.

Die 71 Jahre alte Künstlerin fand in den frühen 1980er-Jahren bei Studienaufenhalten in den USA zu dem von ihr bevorzugten Material Papier, zudem sie auch publizierte und lehrte. Forschungsprojekte zur Kultur des Papiers führten sie nach Asien, dessen Kultur für sie ebenfalls wichtig wurde. Ferner erforschte sie die Felsbildkunst.

Weber schuf viele ihre Arbeiten auf Expeditionen und Erkundungsreisen. Sie schaffe Installationen und flüchtige Skulpturen im freien Raum, in oft kargen und mystischen Landschaften, schreibt die Galerie Stans.