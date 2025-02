Patent Ochsner mit dem zehnten Nummer-Eins-Album

Keystone-SDA

Seit Sonntag befinden sich Patent Ochsner an der Spitze der Schweizer Album-Hitparade. Damit ist "Tag & Nacht" die zehnte Nummer-Eins-Platte der Berner Band. Für den Spitzenplatz gibt es den "Number 1 Award", wie am Donnerstag GfK Entertainment mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Chartermittler GfK Entertainment hat den Preis zusammen mit dem Branchenverband der Schweizer Musiklabels, der Ifpi, eingeführt. Er geht an Schweizer Künstlerinnen und Künstler, die es auf Platz eins der wöchentlichen Musik-Hitparade schaffen.

Das Album «Tag & Nacht» ist Ende Januar erschienen. Einige der Songs hatte die Band schon vorher live gespielt. Ausverkaufte Konzerte sind für Patent Ochsner nichts Aussergewöhnliches mehr. «Die Konzerte sind fast noch intensiver geworden», sagte Büne Huber einige Tage vor dem Album-Release der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Rechne man alle Album- und Single-Platzierungen zusammen, dann seien Patent Ochsner schon über 600 Wochen in der Top 100 gewesen, schreibt GfK Entertainment in der Mitteilung. Mit zehnfacher Spitzenplatzierungen für Alben sind Patent Ochsner jedoch noch nicht die Rekordhalter. Das wären Gotthard, wie ein Sprecher von GfK Entertainment auf Anfrage mitteilte: Die Tessiner Hard-Rock-Band hat in der Schweiz ganze 18 Nummer-eins-Alben vorgelegt.