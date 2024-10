Pin-up-Ikone Zoe Scarlett hat geheiratet

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Basler Pin-up-Ikone Zoe Scarlett hat am 24. August in den USA geheiratet, wie sie nun über Facebook verraten hat. Der Mann an ihrer Seite ist der Oldtimer-Restaurator Thomas Schilter.

Nur die wenigsten waren über die Vermählung eingeweiht, wie der «Blick» schrieb. Scarlett berichtete der Zeitung, dass es Liebe auf den ersten Blick gewesen war, als Thomas ihr bei einer US-Oldtimer-Fachstelle in Steinen SZ die Tür öffnete. «Ich sah ihn an und dachte: Was für ein Mann! In diesem Moment sprühten bei mir irgendwie schon die Funken», wird die Baslerin zitiert.

Kennengelernt hatten sie sich demnach bereits vor drei Jahren. Sie hätten aber nicht voneinander gewusst, dass sie in ähnlichen Kreisen verkehrten und er oft Gast an Autotreffs- und Festivals war, die sie organisierte. Nach wenigen Monaten seien die beiden bereits zusammengezogen. «Ich habe Basel verlassen und mein Glück bei meinem besten Freund, Lebenspartner und jetzt meinem Mann in der Innerschweiz gefunden», sagte sie weiter.

Bekannt wurde Zoe Scarlett, die als einzige Europäerin zu den Top 10 Pin-ups gehörte, vor allem durch ihre Zeit als Burlesquetänzerin. Inzwischen hat die 39-Jährige die Federboa jedoch an den Nagel gehängt.