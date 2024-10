Polarlichter am Schweizer Himmel vereinzelt gesichtet

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Polarlichter sind am Donnerstagabend vereinzelt am Schweizer Himmel sichtbar geworden. Aufgenommen wurden sie von verschiedenen Webcams, darunter jener vom Weisshorn Arosa in Graubünden. Wegen unterschiedlicher Bewölkung war das Spektakel nicht überall zu beobachten.

In der nördlichen Hemisphäre werden Polarlichter auch als Nordlichter bezeichnet. Solche Nordlichter sind in der Alpenregion selten, wie der Wetterdienst Meteonews schreibt. Man kenne sie hauptsächlich aus polaren Regionen.

Polarlichter entstehen demnach, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in den oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen und diese ionisieren. Dadurch entstehen die verschiedenen Farben. Das Polarlicht stammt im grünen Bereich aus einer Höhe von etwa 100 bis 200 Kilometern, im roten Bereich aus einer Höhe über 200 Kilometern.