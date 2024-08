Polio-Impfkampagne in Gaza startklar – Erste Kinder geimpft

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Vorbereitungen für die Polio-Impfkampagne im Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah abgeschlossen. Bei einer Pressekonferenz in dem umkämpften Küstengebiet wurde den ersten Kindern bereits eine Impfung verabreicht. Die Weltgesundheitsorganisation sprach von einer Eröffnungszeremonie. Offiziell soll die Impfkampagne offiziellen Angaben zufolge am Sonntagmorgen beginnen.

Auf Aufnahmen der Pressekonferenz im Gazastreifen, die die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde gab, ist zu sehen, wie einige Kinder bereits eine erste Impfdosis bekommen.

Nachdem es kürzlich einen ersten Fall von Kinderlähmung im Gazastreifen gegeben hat, soll ein massenhafter Ausbruch der Krankheit verhindert werden. Helfer sollen in den kommenden Tagen Hunderttausende Kinder impfen. Dazu soll es zeitlich und örtlich begrenzte Kampfpausen geben.