Polizei-Grossaufgebot steht in Zürich-Oerlikon im Einsatz

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In der Nähe des Berninaplatzes in Zürich-Oerlikon läuft ein Polizeieinsatz: Die Polizei ist am Dienstagmittag mit einem Grossaufgebot angerückt. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Das Gebiet war gemäss einer Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA grossräumig abgesperrt. Die Polizei fand sich mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort ein. Die Einsatzkräfte waren teilweise schwer bewaffnet, und über dem Gebiet drehte eine grosse Polizeidrohne ihre Kreise. Auch die Sanität fuhr vor.

Die Stadtpolizei machte vor Ort noch keine Angaben, was vorgefallen war und ob es Verletzte gegeben hatte. Sie verwies auf eine schriftliche Mitteilung, die zu einem späteren Zeitpunkt verschickt werden sollte.

Auch auf dem Kurzmitteilungsdienst X teilte die Stadtpolizei kurz vor 13.00 Uhr einzig mit: «Polizeieinsatz in der Umgebung der Berninastrasse in Zürich Nord. Weitere Informationen folgen.»