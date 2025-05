Rauchvergiftung nach Brand in Mehrfamilienhaus in Bellinzona

Keystone-SDA

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Bellinzona hat sich am Donnerstag eine Person eine leichte Rauchvergiftung sowie leichte Verbrennungen an den Händen zugezogen. Die Tessiner Behörden evakuierten vorübergehend 15 Personen aus dem Gebäude.

(Keystone-SDA) Der Brand sei am Donnerstag kurz nach 12 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Via Domenico Fontana ausgebrochen, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit.

Das Feuer ging laut Informationen der Polizei von der Küche im fünften Stock aus. Weitere Räume des Wohnhauses seien vom Brand nicht erfasst worden.

Die verletzte Person, die sich zur Zeit des Brandes in der Wohnung befunden hatte, wurde mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht. Die Ursachen des Brandes waren am Nachmittag unklar.