Ricola übernimmt ein Hero-Werk in Lenzburg

(Keystone-SDA) Ricola baut in Lenzburg aus. Die Gruppe übernimmt von Hero ein Werk an der Karl Roth-Strasse in Lenzburg.

Damit könne Ricola den Produktionsengpässen am Hauptsitz in Laufen entgegenwirken, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Weiterbetrieben werden laut Ricola ein Teil der bestehenden Produktionsinfrastruktur sowie Büros und ein Personalrestaurant.

Ricola produziert den Angaben nach alle Produkte, die weltweit in 50 Länder exportiert werden, in der Schweiz. Dies geschah bisher hauptsächlich in Laufen bei Basel. Zuletzt sei das Unternehmen «dynamisch» gewachsen und habe etwa in den USA die Marktführerschaft in der Kategorie Hustenbonbons übernommen, heisst es dazu.

Ein Bürogebäude bleibe indes Eigentum der Hero Gruppe. Das Personalrestaurant werde derweil künftig von beiden Unternehmen gemeinsam genutzt. Zudem verbleibt der Hauptsitz von Hero den Angaben zufolge an der «Geburtsstätte» des Unternehmens.

Der Produktionsstart von Ricola in Lenzburg sei für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Das Unternehmen plane in Lenzburg bis zu 40 Arbeitsplätze zu schaffen. Dabei sollen auch Fachkräfte von Hero angestellt werden, heisst es weiter.