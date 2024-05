Sänger Marius Bear hat sich mit Jasmine verlobt

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer Sänger Marius Bear hat sich mit seiner Freundin Jasmine verlobt. Der Ring, den der ehemalige Teilnehmer am Gesangswettbewerb Eurovision Song Contest (ESC) seiner Liebsten an den Finger steckte, hat die Form eines verbogenen Löffels.

“Yes to the spoon”, schrieb der 31-Jährige dazu auf Instagram. Auf der Bildstrecke sieht man auch einen richtigen Ring. Man könne also davon ausgehen, dass Bear seiner 25-jährigen Verlobten zudem einen richtigen Verlobungsring an den Finger gesteckt und sie nicht einfach nur einen Löffel bekommen habe, so das Newsportal schweizer-Illustrierte.ch, das zuerst darüber berichtete.

Im Oktober 2023 habe sich das Paar erstmals öffentlich gezeigt. Damals hätten sie den Erotikzirkus “Ohlala” besucht.