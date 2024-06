Sänger Noah Veraguth hat die Liebe zur Bühne neu entdeckt

(Keystone-SDA) Sänger Noah Veraguth hat dank der Auftritte im Cirkus Knie mit der Band Pegasus die Liebe zur Bühne neu entdeckt. Er habe bisher die Bühne geschätzt. “Aber im Knie wurde ich nach zwei Wochen richtig süchtig nach dem Rampenlicht”, sagte er der Schweizer Illustrierten.

Das sei super gewesen, so der 36-jährige Bieler zur Online-Ausgabe der Zeitschrift. Zudem habe er sich richtig in die Pferde verliebt. “Sie waren immer gegenüber von unserer Garderobe. Ich fand es sehr beruhigend, mit ihnen Zeit zu verbringen.”

Auch die anderen Bandmitglieder hätten im ersten Monat des Engagements im Circus Knie neue Seiten an sich entdeckt. So habe Gitarrist Simon Spahr Tricks auf dem Mega-Trampolin der Catwall Acrobats gelernt und Bassist Gabriel Spahni in Gesprächen die verschiedenen Hintergründe der Artisten aus aller Welt erforscht.

Bis es am 2. August im Chapiteau des Circus Knie in Bern weitergeht, befinden sich die vier Pegasus-Musiker im Studio, wie es weiter hiess.