Sabine Sommerer neue Baselbieter Denkmalpflegerin

Keystone-SDA

Sabine Sommerer wird neue Baselbieter Denkmalpflegerin. Die Kunsthistorikerin folgt auf Brigitte Frei-Heitz, die nach 27 Jahren in Pension geht.

(Keystone-SDA) Sommerer tritt ihr Amt am 1. Juni an, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion am Dienstag mitteilte. Die 49-Jährige sei habilitierte Dozentin und Forscherin und könne auf langjährige Tätigkeiten an Universitäten im In- und Ausland zurückblicken, hiess es unter anderem.