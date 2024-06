Sascha Ruefer ist dank Glücksbringern mit seinen Liebsten verbunden

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) SRF-Sportmoderator Sascha Ruefer weilt zurzeit in Deutschland um die Fussball-Europameisterschaft zu kommentieren. Weit weg von seinen Liebsten, seinem Sohn Matti und seiner Freundin Eliane, fühlt sich Ruefer ihnen dank mehrerer Glücksbringer trotzdem verbunden.

Er habe “diverse” solche Glücksbringer mit dabei, sagte der 52-Jährige im Interview mit der “Glückspost”. “Einen Stein, eine wunderbare Karte von Eliane und ein kleines Plüsch-Mammut.” Sein Sohn Matti habe das gleiche Plüschtier.

“So fühlen wir uns verbunden”, sagte Ruefer. Es sei schon hart, jeweils lange von zu Hause weg zu sein, so der in Grenchen SO geborene Sportmoderator. Seine Freundin kenne aber seinen Beruf und unterstütze ihn “zu 100 Prozent”, so Ruefer. Auch für Matti sei es nicht neu, dass er ab und zu länger weg sei.

Gemeinsam mit Matti und Eliane wohnt Ruefer heute in Schenkon LU. Seit 2008 ist Ruefer Live-Kommentator von Spielen der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Er trat damit die Nachfolge von Bernard Thurnheer an. Seit 2018 moderiert Ruefer zusammen mit Rainer Maria Salzgeber und Paddy Kälin zudem die SRF-Sendung Sportpanorama.