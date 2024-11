SBB setzen an kleinen Bahnhöfen vermehrt auf Touchscreens

Die SBB ersetzen in der nächsten Zeit an 113 kleinen Bahnhöfen die Perronanzeiger durch sogenannte Smart Information Displays. Das sind grosse Bildschirme, auf denen Reisende nicht nur das Abfahrtsgleis ihres Zuges sehen, sondern weitere Informationen erhalten.

(Keystone-SDA) Wie die SBB am Mittwoch mitteilten, machen diese Touchscreens beispielsweise in Echtzeit Angaben über Fahrplanänderungen aufgrund von Störungen. Sie stehen an zahlreichen Bahnhöfen bereits im Einsatz und vermitteln auch Menschen mit Seh-, Hör- und Gehbehinderungen Informationen.

Dies, weil auf Knopfdruck beispielsweise die Schriftgrösse auf den Schirmen vergrössert wird oder die Informationen vorgelesen werden.

An rund zwanzig kleinen Bahnhöfen in der Schweiz werden die SBB hingegen neu Perronanzeiger installieren. Sie sind jeweils über den Perrons aufgehängt und zeigen mit weisser Schrift auf blauem Grund an, wann der Zug abfährt.

Grund für diese Änderungen ist, dass die SBB die Kundeninformation an kleinen Bahnhöfen standardisieren wollen. Ob ein kleiner Bahnhof neu einen Perronanzeiger erhält oder neu ein Touchscreen installiert wird, hängt vom Passagieraufkommen und den angebotenen Verbindungen ab.

Unverändert wird es an allen Bahnhöfen gelbe Abfahrtsplakate und Lautsprecher geben, über die Informationen für die Reisenden bekanntgegeben werden.