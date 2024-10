Schönheitskönigin Laura Bircher will anderen Mut machen

(Keystone-SDA) Schönheitskönigin Laura Bircher findet durch das Annehmen von Erlebtem Halt und Vertrauen in sich selbst. «Gott sei Dank habe ich gelernt, im Hier und Jetzt zu leben», sagte sie dem «Sonntagsblick».

«Das Unterbewusstsein sagt einem alles, wenn man sich ihm hingibt», gab sich die 24-jährige Miss Universe Switzerland überzeugt. Wenn sie am Morgen aufwache, frage sie sich als Erstes: «Geht es mir gut? Brauche ich etwas?».

Die Nidwaldnerin hat einen schweren Weg hinter sich: Als Kind wurde sie gemobbt, später litt sie unter Essstörungen und Depressionen. Heute möchte sie anderen Menschen Zuversicht vermitteln, wie sie dem «Sonntagsblick» sagte: «Habt Mut und Urvertrauen, euer Leben selbst zu gestalten und glücklich zu sein. Ich ging durch die Hölle und kam zurück.»

Bircher siegte Ende September bei der Schweizer Vorauswahl zur Wahl der Miss Universe in Bern. Mitte November nimmt sie am Weltfinale des Schönheitswettbewerbs in Mexiko-Stadt teil.