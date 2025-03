Schüsse aus Auto in Bern – Lenker schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Autolenker ist am Mittwochabend im Berner Länggassquartier durch mehrere Schüsse aus einem anderen Fahrzeug schwer verletzt worden. Das mutmassliche Täterfahrzeug flüchtete in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Meldung über die Schussabgaben an der Neufeldstrasse sei kurz vor 20.20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Der schwer verletzte Mann sei zunächst von Dritten betreut und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht worden.

Trotz umfangreicher Suchmassnahmen konnten weder das dunkle Fahrzeug noch die Täterschaft bislang angehalten werden, wie die Polizei weiter schrieb. Die Kantonspolizei Bern habe unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen und suche Zeugen. Weitere Auskünfte konnte die Polizei auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu dem Zeitpunkt nicht erteilen.