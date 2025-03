Schützenpanzer verunfallt in Uttigen BE

Keystone-SDA

Ein Schützenpanzer der Armee ist am Dienstagnachmittag in Uttigen BE verunfallt. Drei Armeeangehörige wurden dabei verletzt.

(Keystone-SDA) Das Fahrzeug geriet von der Strasse ab und stürzte aus noch unbekannten Gründen in die Aare, wie die Armee am Dienstagabend mitteilte.

Die drei Insassen des verunfallten Schützenpanzers mussten ins Spital gebracht werden. Sie wurden durch zivile Rettungskräfte rasch geborgen und waren ansprechbar. Nach Armeeangaben handelt es sich um Rekruten. Sie kamen zur Untersuchung ins Spital. Unter anderem war die Rega mit einem Rettungshelikopter im Einsatz.

Der Schützenpanzer war im Rahmen einer Fahrschule mit acht Fahrzeugen des Typus M113 unterwegs. Die weiteren Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert. Die Militärjustiz leitete eine Untersuchung ein.