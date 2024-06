Schauspielerin Zendaya spielt mit Roger Federer Tennis in Zürich

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) US-Schauspielerin und Sängerin Zendaya hat sich mit Ex-Tennisprofi Roger Federer zu einem ungewöhnlichen Tennisspiel getroffen: Die beiden wurden vor dem Hauptsitz der Sportschuhmarke On bei Ballspiel und Filmaufnahmen beobachtet, wie Medien berichteten.

Vor dem On-Hauptsitz in Zürich-West hätten sich am Mittwochmittag rund vierzig Personen versammelt, wie “20 Minuten” am Donnerstag berichtete. Auf dem Platz war ein Tennisnetz gespannt. Zendaya und Federer spielten sich immer wieder Bälle zu. Es sei kein richtiger Match gewesen, beide hätten das Spiel immer wieder unterbrechen müssen, hiess es.

Hinter dem Treffen steckte wohl die Zusammenarbeit für die Sportmarke On, für die Zendaya seit neustem wirbt, schrieb “Blick” online. Federer ist das Gesicht der Marke und auch als Unternehmer an der Firma beteiligt.

Zendaya nutzte die Zeit in Zürich auch für Momente mit ihren Fans. Mit diesen posierte sie für Selfies am Zürichsee. Zudem wurde sie beim Shoppen in der Innenstadt gesichtet.

Die 27-jährige Schauspielerin ist mehreren Film- und TV-Produktionen bekannte. Sie spielte unter anderem in den “Spider-Man”-Filmen mit. Seit 2019 spielt sie die Hauptrolle der HBO-Serie “Euphoria” und gewann dafür zweimal einen Emmy-Fernsehpreis.