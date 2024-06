Scherzender Papst empfängt Komiker im Vatikan

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Bei einem Empfang im Vatikan hat Papst Franziskus am Freitag mit gut hundert Komikern aus aller Welt herumgealbert, darunter Stars wie Whoopi Goldberg und Chris Rock. Aus der Schweiz war Komikerin Hazel Brugger dabei.

Die 30-Jährige postete dazu auf Instagram Bilder aus dem Vatikan, auf denen sie mit verschiedenen Komikern aus aller Welt zu sehen ist, unter anderem mit den US-Talkshow Moderatoren Conan O’Brian und Stephen Colbert oder mit US-Schauspielerin Julia Louis-Dreyfuss aus der Serie “Seinfeld”.

“Ihr habt die Macht, Heiterkeit und Lächeln zu verbreiten”, sagte der Papst den Comedians. “Ihr gehört zu den wenigen, die die Fähigkeit haben, zu sehr unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Generationen und mit unterschiedlicher Herkunft und Kultur zu sprechen.”

“Anstatt eine Rede zu halten, mache ich einfach das”, sagte das 87-jährige Kirchenoberhaupt grinsend, steckte sich einen Daumen ins Ohr und wackelte mit den übrigen Fingern.

An der Audienz nahmen 107 Komiker aus 15 Ländern teil, darunter neben Italien und den USA auch Frankreich und sogar Osttimor. Aus Deutschland reisten nach Vatikanangaben unter anderem Annette Frier, Michael Mittermeier und Torsten Sträter an.

Whoopi Goldberg, die in zwei “Sister Act”-Filmen eine falsche Nonne gespielt hatte, hatte in der Vergangenheit darüber gescherzt, sie werde dem Papst eine Rolle in “Sister Act 3” anbieten. Auf die Frage, ob sie das Thema bei dem persönlichen Treffen zur Sprache gebracht habe, sagte sie am Freitag, es sei nicht der richtige Moment gewesen, “ich werde ihm wahrscheinlich eine Email schreiben”.