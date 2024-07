Schweizer Automarkt zieht durchzogene Halbjahresbilanz

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der neuimmatrikulierten Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ist im ersten Halbjahr 2024 zurückgegangen. Vor allem ein schwacher Juni ist für die leichte Negativbilanz verantwortlich.

Dies teilte der Importverband Auto Schweiz am Dienstag mit. Konkret sind in den ersten sechs Monaten 121’218 Neuwagen auf die Strassen gekommen. Den Rückstand auf das Vorhalbjahr beziffert der Verband auf 2534 Zulassungen. Derweil registrierte Auto Schweiz alleine im Juni 2024 einen Rückgang gegenüber Juni 2023 von 10 Prozent.

Die Zahl der Autos mit alternativen Antrieben sei indes erneut gewachsen. So sei der Marktanteil dieser Fahrzeuge an allen neu zugelassenen Autos im ersten Halbjahr auf 58,2 Prozent gestiegen. In den ersten sechs Monaten 2023 betrug dieser Wert noch 54,8 Prozent.