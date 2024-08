Schweizer Firmen schicken Mitarbeiter wieder öfter auf Flugreisen

2 Minuten

(Keystone-SDA) Schweizer Geschäftsleute sind wieder öfter auf Flugreisen. Im ersten Halbjahr sei die Zahl der von Schweizer Firmen gekauften Tickets um 10 Prozent gestiegen, heisst es in einer am Mittwoch publizierten Erhebung des Corporate-Payment-Anbieters AirPlus.

Damit habe die Reisetätigkeit hierzulande stärker zugenommen als europaweit (+1,6 Prozent), so die Autoren der Studie weiter. Fortgesetzt habe sich ausserdem der Trend, Business- und Freizeitreisen zu kombinieren. Knapp 23 Prozent der Schweizer Reisenden hätten ihren Trip an einem Wochenende gestartet.

Was die gebuchte Klasse betrifft, setzten sich im ersten Halbjahr 17,3 Prozent der Schweizer Geschäftsreisenden in die Business Class und damit in etwas gleich viele wie im Vorjahreszeitraum.

Die Ticketpreise bewegten sich laut den Angaben in sämtlichen Buchungsklassen nach unten. Ein Business-Class-Ticket kostete im ersten Halbjahr im Durchschnitt 4230 Franken (-4,7 Prozent), ein Economy-Class-Ticket 603 Franken (-1,3 Prozent). In der Premium Economy zeige sich mit einem Ticketpreis von durchschnittlich 709 Franken die grösste Differenz zum Vorjahr (-27,2 Prozent).

Die Lufthansa-Tochter AirPlus ist ein Anbieter von Lösungen für das Geschäftsreisemanagement. Für die Analyse zur Entwicklung der Geschäftsreisen in der Schweiz stützt sich das Unternehmen auf die Daten zu den hierzulande an Schweizer Firmen verkaufter Flugtickets.