Schweizer Industrie mit Produktionsrückgang im ersten Quartal

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Schweizer Industrie schaut auf ein schwieriges erstes Quartal 2024 zurück. Die Produktion ist in den ersten drei Monaten deutlich gesunken, auch die Umsätze waren rückläufig.

Im sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, sank die Gesamtproduktion zwischen Januar und März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Dies sei der stärkste Rückgang seit dem dritten Jahresviertel 2020. Und die Umsätze fielen um 0,8 Prozent.

Die Produktion in der Industrie gab im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um 3,1 Prozent nach. Am deutlichsten fiel sie im März mit minus 3,8 Prozent. Derweil sanken die Umsätze über das gesamte Quartal gesehen um 0,6 Prozent, wobei der Rückgang ebenfalls im März (-2,7%) am ausgeprägtesten war. Im Januar waren die Umsätze noch um 1,5 Prozent angestiegen.

Bauindustrie schwächelt weiter

Das Baugewerbe schwächelte weiter. Hier sank die Produktion um 1,8 Prozent. Dafür verantwortlich war sowohl der Hoch- als auch der Tiefbau mit einem Rückgang um 3,4 bzw. 3,5 Prozent. Das sonstige Baugewerbe ging die Produktion um 0,8 Prozent zurück.

Beim Umsatz nahm das Baugewerbe insgesamt um 0,9 Prozent ab. Besonders stark war der Rückgang im Hochbau (-3,3%), aber auch der Tiefbau (-2,2%) schrumpfte beim Umsatz. Derweil steigerte das sonstige Baugewerbe den Umsatz um 0,9 Prozent.