Schweizer Pressebilder des Jahres stehen fest

Keystone-SDA

Die Gewinnerinnen und Gewinner des "Swiss Press Photo"-Wettbewerbs 2025 stehen fest. Die ausgezeichneten Fotos decken ein breites Spektrum an Sujets ab: von "Swifties" über die Rad-WM in Zürich bis hin zu einer Hundeshow.

(Keystone-SDA) In der Kategorie «Aktualität» überzeugte Anne Morgenstern («Neue Zürcher Zeitung») die Jury mit einer Fotoserie über Fans der Popsängerin Taylor Swift. Der zweite Preis ging an Alessandro della Valle von der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und der dritte an Michael Buholzer, ebenfalls Keystone-SDA-Fotograf.

Den ersten Platz in der Kategorie «Alltag» belegte Sébastien Anex («Schweizer Familie») für seine Fotografien der Berner Oberländer Gemeinde Lütschental. Den zweiten Platz holte Annick Ramp von der «Neuen Zürcher Zeitung», den dritten Boris Müller vom Magazin «Wertpapier».

Das Rennen um den Hauptpreis der Kategorie «Schweizer Geschichten» machte Rahel Zuber mit analogen Fotos von Zürcher Landwirtschaftsstandorten. Der zweite Platz ging an Jonathan Labusch mit seinen Aufnahmen des ESC-Stars Nemo. Beide Serien blieben unveröffentlicht. Die Fotografien eines Waadtländer Schützenvereins von der Drittplatzierten Marie-Lou Dumauthioz erschien wiederum in «24 heures».

Kostas Maros («Basler Zeitung») gewann den ersten Platz in der Kategorie «Porträt» für seine Bilder von Noémi Speiser, einer Pionierin der Textilforschung. Der Zweitplatzierte Maurice Haas («Das Magazin») fotografierte den Koch David Heimer, die Drittplatzierte Noëlle Guidon («NZZ am Sonntag») wurde für ihre Aufnahmen von Nationalrätin Anna Rosenwasser ausgezeichnet.

Die Sparte «Sport» gewann Joseph Khakshouri («Schweizer Illustrierte») für seine Bilder der Rad-WM in Zürich. Silas Zindel («Neue Zürcher Zeitung») belegte mit seiner Serie eines Synchronschwimmers den zweiten Platz, die Drittplatzierte Katja Schmidlin hielt einen Eiskunstlaufwettbewerb für das «Wochenblatt Laufental» fotografisch fest.

Die Kategorie «Ausland» führte Dominic Nahr («Neue Zürcher Zeitung») an, so wie bereits im Jahr zuvor. Der «Swiss Press Photographer of the Year 2024» dokumentierte die vom Bürgerkrieg gezeichnete Stadt Taiz in Jemen. Den zweiten Platz belegte Tiziana Amico («Republik»), den dritten Mario Heller («Neue Zürcher Zeitung»).

Die Preisübergabe findet am 25. April anlässlich der «Swiss Press Awards» in Bern statt. In diesem Rahmen wird ausserdem der Schweizer Pressefotograf oder die Schweizer Pressefotografin des Jahres gekürt. Dafür nominiert sind die sechs Kategoriengewinnerinnen und -gewinner. Die Swiss Press Awards werden von der Fondation Reinhard von Graffenried vergeben.

https://swisspressaward.ch/