Schweizer Promis geschockt über Ende der SRF-Sendung «G&G»

Keystone-SDA

Mehrere Schweizer Prominente äussern sich traurig über das Ende der SRF-Sendung "G&G". Darunter sind Musical-Star Fabienne Louves (38) und Luxus-Lady Irina Beller.

(Keystone-SDA) Beller (53) versteht die Welt nicht mehr, dass «Gesichter und Geschichten» (vorher «Glanz und Gloria») ab dem Sommer nicht mehr gesendet werden soll, wie das Online-Portal der «Schweizer Illustrierten» berichtet. Erst vor zwei Wochen sei sie im Fernsehstudio-Studio durch einen Kran in eine über drei Meter hohe Torte gestiegen, der Anlass: Das 20-jährige Jubiläum der SRF-Show.

«Ich bin schwer enttäuscht, dass sie aufhören, denn ich habe für G&G mein Leben riskiert, indem ich in eine über drei Meter hohe Torte mit Kran hereinmusste. Alle hatten mit mir Mitleid», so Beller. Zum Glück werde die Spezialsendung ausgestrahlt. Sonst wäre ihre Enttäuschung noch grösser. Beller sollte aus der Torte herausspringen und Ex-Moderator Dani Fohler (57) überraschen. Die Tortenüberraschung wird am 29. März zur grossen Spezialsendung von 20 Jahren «G&G» gesendet.

Louves meinte: «Ich finde es sehr schade. G&G ist das einzige People- und Gesellschaftsmagazin der Schweiz und hat die Schweizer Medienlandschaft bisher einiges bunter gemacht.» Eine wichtige Plattform für Künstlerinnen und Kulturschaffende falle damit weg.

Star-Köchin Meta Hiltebrand (41) habe sich ebenfalls tief betroffen gezeigt. Und Model Tamy Glauser (40) sagte: «Die Sendung hat für mich Kultstatus gehabt und gehörte zu jedem Event dazu.»