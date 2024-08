Schweizer Schiesssportverband feiert 200-jähriges Bestehen in Aarau

(Keystone-SDA) Mit einem dreitägigen Fest feiert der Schweizer Schiesssportverband (SSV) – einer der ältesten Sportverbände des Landes – ab dem heutigen Freitag in Aarau sein 200-jähriges Bestehen. Die Schützen spielten bei der Gründung des Bundesstaats eine wichtige Rolle.

Die meisten Schützenvereine entstanden im 19. Jahrhundert. Schützenfeste dienten damals laut dem SSV auch als wichtige Treffpunkte des national-liberalen Bürgertums. Dieses prägte schliesslich die Entstehung der modernen Schweiz.

Der Schiesssportverband ist mittlerweile der viertgrösste Sportverband der Schweiz. Von den 130’000 Mitgliedern sind knapp 58’300 lizenziert. Bis heute gehört das Eidgenössische Feldschiessen zu den grössten Sportanlässen in der Schweiz.

Der Verband feiert das Jubiläum vom heutigen Freitag bis am Sonntag mit einem grossen Volksfest an seinem Gründungsort Aarau. Geplant sind unter anderem ein Umzug, ein Überflug der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse sowie der Auftritt prominenter Gäste. Ein Jubiläumswettkampf mit den besten Schützen der Schweiz gehört ebenso dazu wie ein Rahmenprogramm mit viel Musik. Zum Grossanlass werden über 20’000 Besuchende erwartet.

Aarau werde “in ein Schiesssport-Mekka” verwandelt, teilte der SSV mit. Die Feierlichkeiten seien nicht nur den Schützen und geladenen Gästen vorbehalten, hiess es. Beim Jubiläumswettkampf mitmachen dürfen nicht nur die Besten; die Hälfte der Finalteilnehmenden wurde per Los qualifiziert.

Olympionikinnen vor Ort

Am Festakt vom Sonntagmorgen spricht unter anderem Bundesrat Albert Rösti. Angekündigt ist ausserdem, dass die beiden erfolgreichsten Schweizer Schützinnen an der Olympiade in Paris am Fest sind: die Aargauerin Chiara Leone (Gold) und die Jurassierin Audrey Gogniat (Bronze).

Am Sonntag um 14.00 Uhr startet der grosse Festumzug durch Aarau, mit über 50 Formationen aus der ganzen Schweiz, mit vielen Fahnen, historischen Uniformen und typischem Brauchtum.

Enge Beziehungen zur Armee

Der Schweizer Schiesssportverband ist die Dachorganisation der Schweizer Schützinnen und Schützen. Er vertritt rund 130’000 Mitglieder in 2600 Vereinen und organisiert jährlich das Eidgenössische Feldschiessen. Dieses gilt als grösstes Schützenfest der Welt.

Der SSV wurde 1824 in Aarau als “Schweizerischer Schützenverein” gegründet. Im gleichen Jahr fand in der Aargauer Kantonshauptstadt auch das erste offizielle Eidgenössische Schützenfest statt.

Von Beginn an bestanden engste Beziehungen der Schützenvereine mit der Schweizer Armee. In deren Auftrag führen sie die obligatorischen Schiessen durch, um die Schiessfertigkeit der Bevölkerung zu erhalten und zu fördern.

Der Verband engagiert sich auch im Bereich Spitzensport. Er will den Schweizer Schiesssport in den olympischen und nicht-olympischen Disziplinen fördern. Ein Meilenstein für den Verband war die Eröffnung des Nationalen Leistungszentrums (NLZ) in Magglingen BE 2016. Hier leben und trainieren ausgewählte Schützinnen und Schützen als Profisportler.