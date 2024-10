Schweizer Zementlieferungen sinken auch im dritten Quartal

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Lieferungen der schweizerischen Zementindustrie sind auch im dritten Quartal 2024 geschrumpft. Der Rückgang hat sich indes erneut abgeschwächt.

Konkret beliefen sich die Zementlieferungen der Schweizer Zementindustrie im dritten Quartal 2024 auf 914’625 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies laut einer Mitteilung von Cemsuisse einem Rückgang von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Begründet wird der anhaltende Volumenrückgang mit der Zurückhaltung bei Bauinvestitionen. Insbesondere der stockende Wohnungsbau sorge für eine Abkühlung bei der Bautätigkeit, teilte der Verband der Schweizerischen Cementindustrie mit.

Aber es gebe «erste Anzeichen», das der Abwärtstrend allmählich verlangsame: «Besonders Investitionen in neue Infrastrukturbauten sollten in nächster Zeit für neue Impulse sorgen», so Cemsuisse.